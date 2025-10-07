Репродуктолог оценила идею выдавать льготную ипотеку под обязательство родить

Репродуктолог, акушер-гинеколог Мария Милютина в интервью «Ридусу» прокомментировала предложение президента Национального объединения строителей НОСТРОЙ Антона Глушкова выдавать льготную ипотеку бездетным семьям под обязательство родить ребенка в оговоренные сроки.

По мнению специалиста, данная инициатива едва ли реализуема.

«Очень странно в юридическом документе фиксировать какие-то возможные изменения состояния здоровья. Мне кажется, что это сложно реализуемая конструкция. 20% семей в любом случае столкнутся с проблемами реализации репродуктивной функции, поэтому здесь этот механизм не будет железно работать», — сказала Милютина.

Как считает Глушков, возможность получения льготной ипотеки должна быть не только у семей с детьми, но и у остальных молодых семей.

По замыслу автора инициативы, бездетные семьи смогут оформить льготную ипотеку, взяв на себя обязательство зачать и родить ребенка в определенные сроки. Если за этот период пополнения в семействе не произойдет, ставка повысится до рыночного уровня.

