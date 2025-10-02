На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили альтернативу ипотеке

Депутат Миронов предложил внедрить стройсберкассы как альтернативу ипотеке
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил внедрить в России механизм строительных сберегательных касс, который может стать альтернативой ипотеке и упростить россиянам процесс накопления на жилье. Об этом он заявил агентству ТАСС.

По словам депутата, стройсберкассы — это кредитные организации, где граждане могут накапливать средства на жилье с поддержкой государства. При достижении 30–50% от стоимости квартиры или дома участники программы смогут оформить льготный кредит под ставку не более 3%. Миронов подчеркнул, что такая схема обойдется россиянам значительно дешевле ипотеки.

В СРЗП предлагают разрешить использование стройсберкасс не только для покупки жилья и земельных участков под индивидуальное строительство, но и для ремонта квартир и капитального ремонта многоквартирных домов. В законе, по мнению парламентария, должны быть четко прописаны гарантии сохранности вкладов и возможность использования маткапитала.

Миронов отметил, что инициативу ранее поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, а также добавил, что стройсберкассы могут стать реальным конкурентом банкам. Помимо этого, он предложил развивать практику наемных домов, которые государство строит и сдает гражданам в социальный найм. Сейчас проект реализуется лишь в трех регионах, но, как подчеркнул политик, спрос на него высокий.

Ранее в России заявили об оживлении рынка «вторички».

