Национальное объединение строителей поддержало выдачу льготной ипотеки молодым семьям под обязательства

Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Национальное объединение строителей НОСТРОЙ поддержало выдачу льготной ипотеки молодым семьям под обязательства. Об этом ТАСС рассказал президент объединения Антон Глушков.

По его словам, возможность получения льготной ипотеки должна быть не только у семей с тремя детьми, но и у остальных молодых семей.

«Основной краеугольный вопрос — что делать с молодыми семьями, у которых нет детей. Ведь сейчас возможность улучшения жилищных условий появляется только после рождения ребенка. Хотелось бы <...>, чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок. Если в течение этого срока обязательства по рождению со стороны семьи не исполнены, они переходили бы на обычную рыночную ставку, если обязательства состоялись — ставка осталась бы льготной», — пояснил Глушков.

Он добавил, что с точки зрения ипотеки под обязательства рождения детей уже придумано несколько конструкций, однако остается вопрос наличия ресурсов.

7 октября руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова говорила, что для получения ипотеки на первичное жилье в 2025 году заемщику потребуется доход не менее 191 тыс. рублей в месяц, на вторичное — от 136 тыс. рублей.

Для семейной ипотеки с господдержкой требования ниже: при ставке 6% необходим доход от 68 тыс. руб. Увеличить шансы на одобрение можно за счет привлечения созаемщика, увеличения первоначального взноса или выбора более доступной недвижимости. Средний первоначальный взнос составляет 29% для первичного рынка и 28% для вторичного.

Ранее Валентина Матвиенко призвала перейти к диверсификации ставки по семейной ипотеке.

