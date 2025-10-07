Турэксперт: раннее бронирование позволяет сэкономить до 50% стоимости отдыха

Раннее бронирование отдыха на предстоящее лето – это во многом лотерея, однако в 80% случаев приводит к выигрышному результату. Сэкономить на таком подходе можно до 50% стоимости тура, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Раннее бронирование – это лотерея, можно угадать и забронировать с дисконтом до 50%, а можно прогадать. Угадать – это бронь у отеля, который дал низкую цену, а прогадать – бронь у отеля, который дал высокую цену», — объяснил эксперт.

По его словам, иногда отели начинают снижать цены весной – в марте или апреле, но все-таки 80% туристов, выбравших ранее бронирование, остаются в выигрыше, а проигрывают порядка 20%.

Что касается предстоящего лета 2026 года, то сегодня еще нет бронирований, так как известно не более 30% от цен – полная информация появится не раньше декабря, когда отели определятся со средней стоимостью по рынку, отметил Мкртчян. Это непростая задача – так, если слишком снизить цены, то есть риск банкротства, а если завысить – можно потерять клиентов. На этом фоне точные расценки появятся позже, а пик бронирований обычно приходится на середину января, пояснил турэксперт.

«Это пик продаж, которые начинают разгоняться с конца ноября. На Новый год эти бронирования исчезают, а после праздников опять возобновляются», — добавил он.

Наиболее часто, по словам специалиста, путешественники заранее бронируют туры в Турцию, ОАЭ, Россию. А туры на морские круизы продаются уже и на 2027 год – в Барселону, Рим, Сицилию, по Карибам, Японии, Корее, Китаю и другим направлениям, заключил эксперт.

До этого вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, россияне могут рассчитывать на скидку в размере до 10% при раннем бронировании зимних туров. Он уточнил, что при бронировании нужно будет внести предоплату в 10-30% от стоимости путешествия. Оставшуюся часть можно будет выплатить за три недели до даты отправления. По словам эксперта, раннее планирование отдыха позволит также гарантировать наличие номеров в популярных отелях, где их выкупают очень быстро.

