Турэксперт ответил, какая экономия ждет россиян при раннем бронировании зимних туров

Турэксперт Горин: при раннем бронировании зимних туров можно получить скидку 10%
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут рассчитывать на скидку в размере до 10% при раннем бронировании зимних туров. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Для максимальной экономии на новогодних путешествиях туристам следует поторопиться с бронированием до конца сентября, когда действуют наиболее выгодные акции раннего бронирования. Хотя подобные предложения будут доступны и до 31 октября, именно сейчас многие туроператоры предоставляют специальные условия на зимний сезон», — уточнил эксперт.

Он уточнил, что при бронировании нужно будет внести предоплату в 10-30% от стоимости путешествия. Оставшуюся часть можно будет выплатить за три недели до даты отправления. По словам эксперта, раннее планирование отдыха позволит также гарантировать наличие номеров в популярных отелях, где их выкупают очень быстро.

Среди самых популярных направлений у россиян в 2025 году — Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Китай, уточнил Горин. Кроме того, спросом пользуются Куба, Венесуэла, Мальдивы, Сейшельские острова и экскурсионные туры.

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина до этого рассказала «Газете.Ru», что осенью 2025 года самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян остаются Турция и Египет, недельный тур на двоих обойдется отдыхающим в 125-150 тыс. и 120-130 тыс. рублей соответственно.

Ранее стало известно, куда поедут москвичи на осенние каникулы.

