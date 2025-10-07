Турэксперт назвал главные ошибки при самостоятельной организации путешествий

Неверный расчет бюджета является самой распространенной ошибкой при самостоятельной организации путешествий. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

«Самая большая ошибка — это когда люди берут с собой слишком мало денег. Многие ориентируются на формальные требования посольств и считают, что 50 евро или долларов в день им хватит. Но практика показывает, что уложиться в эти суммы невозможно. Поэтому я всегда говорю, что минимум должен составлять 100 евро или долларов на сутки, иначе человек рискует оказаться без необходимых средств», — отметил эксперт.

По его словам, ошибкой также будет полностью полагаться на банковские карты и не брать с собой наличные. Кроме того, туристы могут столкнуться со сложностями с бронированием отелей. Так, например, если подбирать жилье на сомнительном сайте, по приезде может оказаться, что его не существует.

Бандурин также посоветовал заранее разрабатывать маршруты и не забывать брать с собой лекарства, в том числе от проблем с желудком и простуды.

Глава Travel-агентства Mir Дмитрий Мир до этого говорил, что путешественникам важно заранее планировать поездки, чтобы отпуск получился по максимально выгодной цене. По его словам, «горящие туры» уже ушли в прошлое, поскольку теперь бронирование в последний момент приводит к пиковым ценам и ограниченному выбору. Кроме того, он призвал туристов не стремиться к самым низким ценам.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Вьетнам догнал Таиланд по спросу среди российских туристов.