В России призвали маркетплейсы ввести доппредупреждение об алкоголе в конфетах

Специалист Шапкин: маркетплейсам нужно предупреждать об алкоголе в конфетах
GIOIA PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Маркетплейсам нужно добавить предупреждающую информацию о том, что в конфетах есть алкоголь. Об этом «Москве 24» заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя появившееся обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой усилить контроль за продажей алкогольных кондитерских изделий через интернет-площадки.

Эксперт отметил, что такое предупреждение можно отразить в карточке товара. По его словам, это позволит не допустить случайного употребления продукции детьми или беременными. Шапкин добавил, что пока в России нет программы, которая была бы направлена на контроль за конфетами, содержащими алкоголь, поэтому они попадают под стандартный надзор за пищевой продукцией.

«Есть технический регламент на пищевую продукцию — в нем существует подраздел на кондитерские изделия, где прописаны требования. И, в общем-то, это все», — уточнил он.

3 октября сообщалось, что в Минфине предложили ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары в маркетплейсах. Согласно законопроекту, в 2027 году НДС для товаров, ввезенных в Россию из-за рубежа, составит 5%, в 2028-м — 10%, а в 2029-м — 15%. Начиная с 2030 года налог вырастет до 20%, говорится в законопроекте.

Ранее в России предложили запретить возврат товаров с маркетплейсов.

