На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили запретить возврат товаров с маркетплейсов

Минэкономразвития предложило запретить возврат купленных на маркетплейсе товаров
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Минэкономразвития предлагает запретить возврат некоторых категорий товаров, приобретенных онлайн. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на инициативу Минэкономразвития.

Ранее о такой возможности сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Подобный механизм можно организовать по аналогии с авиабилетами. Он считает, что это поможет снижению цен на отечественную продукцию.

По его словам, этот вопрос нужно решить из-за проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, в том числе из-за злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов. В пример он привел ситуацию, когда они заказывают большие партии и не выкупают их, берут одежду перед Новым годом и возвращают после праздников. Это все «перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше».

Вопрос об особом порядке возврата товаров, купленных онлайн, могут рассмотреть до конца года, добавил он.

Как объяснил юрист Илья Русяев, суть предложения заключается в том, чтобы создать модель, при которой покупатель либо выбирает сохранить право вернуть товар надлежащего качества в течение установленного законом срока, либо соглашается на более низкую цену, но без возможности отказа.

При этом руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа предупредила, что в случае реализации инициативы, магазины могут начать специально завышать цены, чтобы подтолкнуть к выбору варианта без возврата.

Ранее эксперт раскритиковал идею ограничить возврат товаров на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами