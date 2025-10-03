В России хотят ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов

В Минфине предложили ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары в маркетплейсах. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект ведомства.

Согласно документу, в 2027 году НДС для товаров, ввезенных в Россию из-за рубежа, составит 5%, в 2028-м — 10%, а в 2029-м — 15%. Начиная с 2030 года налог вырастет до 20%, говорится в законопроекте. Платить НДС предстоит иностранным продавцам и российским маркетплейсам, которые реализуют на своих площадках зарубежную продукцию.

Как ожидается, нововведение распространится на иностранные товары, чья стоимость не превышает норм, в пределах которых ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляется без уплаты таможенной пошлины. Отмечается, что в случае одобрения этой меры товары из-за рубежа станут на российских маркетплейсах заметно дороже.

В конце сентября Минфин предложил повысить НДС в России на 2 процентных пункта — с 20 до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило в правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

