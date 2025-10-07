Трамп назвал Грету Тунберг проказницей

Президент США Дональд Трамп дал нелестную оценку деятельности шведской экоактивистки Греты Тунберг, назвав ее «проказницей», которая, по его мнению, перестала заниматься вопросами защиты окружающей среды. Об этом пишет ТАСС.

«Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — сказал Трамп журналистам в Белом доме в понедельник. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку «злой и сумасшедшей».

6 октября министерство иностранных дел Израиля сообщило о высылке в Грецию и Словакию 171 активиста международной флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость»), в том числе и Тунберг. Представители израильского МИД подчеркнули, что «все без исключения законные права участников данной пиар-акции были соблюдены в полном объеме».

Флотилия «Сумуд», насчитывавшая более 40 судов, зарегистрированных в различных странах, стартовала из Туниса в направлении сектора Газа в середине сентября. Организаторы миссии заявляли, что ее целью является прорыв блокады Газы и доставка гуманитарной помощи в анклав.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».