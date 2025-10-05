На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль депортировал 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости»

Израиль выслал в Испанию 29 участников задержанной по пути в Газу флотилии «Сумуд»
true
true
true
close
Global Sumud Flotilla

Власти Израиля отправили в Испанию еще 29 человек, задержанных при перехвате флотилии «Сумуд» («Сумуд» переводится с арабского языка как стойкость, сопротивление), передает Reuters со ссылкой на израильский МИД.

В ведомстве отметили, что среди депортированных не только испанцы, но и граждане Португалии и Нидерландов.

Как уточняет Reuters, Израиль уже выслал как минимум 170 из более чем 450 задержанных активистов. Правительство страны обвинили в жестоком обращении с ними, в том числе в том, что людям отказывали в доступе к адвокатам. МИД Израиля это отвергает.

«Все законные права задержанных были полностью соблюдены, им был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам. Им не было отказано в доступе к адвокату, и, конечно же, к ним не применялась физическая сила», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

Ранее сообщалось, что Тунберг заставляли целовать флаг Израиля и дергали за волосы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами