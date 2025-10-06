На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов с «Флотилии стойкости»

Израиль вывез из страны Грету Тунберг и других 170 активистов с флотилии «Сумуд»
true
true
true
close
Stefanos Rapanis/Reuters

Власти Израиля депортировали еще 171 человека, задержанного при перехвате флотилии «Сумуд» на пути в сектор Газа. В их числе — активистка Грета Тунберг, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский МИД.

«Сегодня из Израиля в Грецию и Словакию был депортирован еще 171 провокатор из флотилии ХАМАС-Сумуд, включая Грету Тунберг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что среди активистов находятся выходцы из разных стран. Среди них — Греция, Италия, Франция, Ирландия, Швеция. Польша и Германия. Кроме того, сообщается, что в составе экипажа флотилии также находились граждане Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами