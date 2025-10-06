Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов с «Флотилии стойкости»

Израиль вывез из страны Грету Тунберг и других 170 активистов с флотилии «Сумуд»

Власти Израиля депортировали еще 171 человека, задержанного при перехвате флотилии «Сумуд» на пути в сектор Газа. В их числе — активистка Грета Тунберг, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский МИД.

«Сегодня из Израиля в Грецию и Словакию был депортирован еще 171 провокатор из флотилии ХАМАС-Сумуд, включая Грету Тунберг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что среди активистов находятся выходцы из разных стран. Среди них — Греция, Италия, Франция, Ирландия, Швеция. Польша и Германия. Кроме того, сообщается, что в составе экипажа флотилии также находились граждане Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».