В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Полтаве на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Полтаве был слышен взрыв», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на территории Полтавской области действует воздушная тревога.

Вечером 6 октября в Харькове прогремело 15 взрывов за 14 минут, после чего в городе частично пропал свет, а мэр города Игорь Терехов сообщил о пожарах.

3 октября украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в Полтавской области Украины остановлена работа нескольких объектов по добыче газа после взрывов.

В тот же день глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале написал, что в регионе, где ночью произошло несколько взрывов, оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Власти Полтавы также сообщили, что из-за аварийной ситуации в области, связанной с электроснабжением, в городе ограничили движение транспорта. Спасательные службы, по их словам, работают над ликвидацией последствий.

Ранее Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине.