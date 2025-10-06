В Харькове прогремело 15 взрывов

В украинском Харькове прогремело 15 взрывов за 14 минут, после чего в городе частично пропал свет. Об этом сообщило издание «Общественное».

По его данным, взрывы звучали с 22:32 до 22:46 по московскому времени.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о том, что в Индустриальном районе произошел пожар.

Сейчас на всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

6 октября в Харькове произошло частичное отключение света. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти и компанию «Харьковоблэнерго», обесточенными оказались более 20 тыс. домовладений. Кроме того, проблемы с энергоснабжением наблюдались в Черниговской и Сумской областях.

Сегодня Telegram-канал «Первый Харьковский» написал, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Речь идет об объекте, расположенном в районе Харьковского канатного завода. По данным канала, восстановлению он не подлежит.

Терехов заявил, что предстоящая зима будет самой сложной за последние три года для Харькова из-за проблем с электроснабжением после уничтожения двух трансформаторных подстанций, питавших город.

Ранее Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине.