На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине

Зеленский затруднился ответить на вопрос о масштабном блэкауте на Украине
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог четко ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у главы государства, что будет с электроснабжением на Украине.

«Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина в случае атак на энергетические объекты будет наносить ответные удары.

6 октября в Харькове произошло частичное отключение света. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти и компанию «Харьковоблэнерго», обесточенными оказались более 20 тыс. домовладений. Кроме того, проблемы с энергоснабжением наблюдались в Черниговской и Сумской областях.

До этого Telegram-канал «Первый Харьковский» написал, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Речь идет об объекте, расположенном в районе Харьковского канатного завода. По данным канала, восстановлению он не подлежит.

Ранее в Сумской области после взрывов пропал свет в городе Шостка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами