Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине

Зеленский затруднился ответить на вопрос о масштабном блэкауте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог четко ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у главы государства, что будет с электроснабжением на Украине.

«Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина в случае атак на энергетические объекты будет наносить ответные удары.

6 октября в Харькове произошло частичное отключение света. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти и компанию «Харьковоблэнерго», обесточенными оказались более 20 тыс. домовладений. Кроме того, проблемы с энергоснабжением наблюдались в Черниговской и Сумской областях.

До этого Telegram-канал «Первый Харьковский» написал, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Речь идет об объекте, расположенном в районе Харьковского канатного завода. По данным канала, восстановлению он не подлежит.

Ранее в Сумской области после взрывов пропал свет в городе Шостка.