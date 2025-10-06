На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин подал в суд на соседку из-за двери в ее квартиру

В Петербурге местный житель через суд пытался перевесить дверь соседки
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск местного жителя, который потребовал заставить соседку перевесить входную дверь. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Уточняется, что истец проживает в 11-й квартире, а ответчица в 12-й. Мужчина указал в заявлении, что при открывании двери, соседняя блокирует ему выход и повреждает его собственную. Кроме того, он подчеркнул, что в случае возникновения пожара не сможет быстро эвакуироваться.

Петербуржец потребовал не только переустановки двери, но и взыскания с соседки 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако ответчица заявила, что ее дверь не создает неудобств соседу. Проведенная судом экспертиза подтвердила, что конструкция установлена в полном соответствии с нормами и не мешает доступу в соседнюю квартиру.

В результате суд отказал в удовлетворении всех требований истца.

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов до этого рассказал, за что чаще всего штрафуют жильцов многоквартирных домов.

По его словам, наиболее частым основанием для жалоб, за которое можно получить штраф, является нарушение тишины.

Кроме того, сквернословие, агрессия или драка, согласно статье 20.1 КоАП РФ, могут быть расценены как мелкое хулиганство и влечь за собой штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неоформленную регистрацию арендаторам.

