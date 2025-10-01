На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о штрафах за неоформленную регистрацию арендаторам

Сенатор Епифанова: 50% арендодателей получат штрафы из-за регистраций в 2026 году
Shutterstock

Около половины собственников квартир в России в конце 2025 года и в 2026 году могут столкнуться со штрафами за то, что не оформили временную регистрацию жильцам. Об этом «Газете.Ru» заявила экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова, ссылаясь на оценки юристов.

«Юристы прогнозируют, что в конце 2025 года и в течение 2026 года значительное количество россиян, сдающих квартиры в аренду, могут столкнуться со штрафами за несоблюдение обязанности оформить временную регистрацию жильцов при аренде свыше 90 дней. По их оценкам, около половины собственников пока не выполняют эту норму, чаще всего из-за стремления избежать сложных формальностей и административных процедур. Однако именно регистрация при аренде квартиры дает жильцам законное право на полноценный доступ к социальным услугам, включая медицинскую помощь и образование», — отметила Епифанова.

По ее словам, санкции направлены не на добросовестных людей, а на тех, кто систематически нарушает закон, игнорируя требования регистрации. Экс-сенатор подчеркнула, что сегодня цифровые технологии позволяют быстро выявлять подобные нарушения и обеспечивать больший уровень справедливости на рынке аренды жилья. Для государства принципиально важно не только ужесточение контроля, но и упрощение самой процедуры регистрации — через электронные сервисы и доступные механизмы взаимодействия, добавила эксперт. По ее мнению, такой шаг позволит снять барьеры для владельцев квартир, поможет выполнять требования закона без лишних затрат времени и сил, обеспечит прозрачность арендных отношений и защиту интересов граждан. Штрафы в этом контексте становятся не самоцелью, а инструментом социальной ответственности и поддержки честных граждан, заключила сенатор.

Регистрация арендаторов через Госуслуги или МФЦ станет главным способом избежать штрафов в 2026 году. Штрафы за отсутствие временной регистрации для арендаторов и собственников квартир варьируются в зависимости от региона и обстоятельств. Так, в Москве штраф за отсутствие временной регистрации жильцов может составлять от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Ранее в России предложили субсидировать семьям с детьми аренду жилья.

