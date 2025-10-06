Юрист предупредил, за что чаще всего штрафуют жильцов многоквартирных домов

Наиболее частым основанием для жалоб в многоквартирных домах, за которое можно получить штраф, является нарушение тишины, рассказал «Газете.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«В большинстве регионов действует режим тишины с 23:00 до 7:00, а в некоторых субъектах — с 22:00. Соседи могут пожаловаться на громкую музыку, ремонтные работы, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, а также на нецензурную брань в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования. Нарушителям грозит штраф, размер которого различен в разных регионах: например, в Москве для физических лиц сумма штрафа составит до 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге до 5 000 рублей», — объяснил он.

Кроме того, сквернословие, агрессия или драка, согласно статье 20.1 КоАП РФ, могут быть расценены как мелкое хулиганство и влечь за собой штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

«Сильные запахи, проникающие из одной квартиры в другую, также могут стать основанием для привлечения к ответственности. Когда источником запаха служат домашние животные, особенно при их содержании в антисанитарных условиях, может применяться статья 8.52 КоАП РФ. За нарушение требований к содержанию животных, включая зловоние, загрязнение или угрозу эпидемиологической безопасности, предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей. В Москве и ряде других регионов действует дополнительное административное регулирование, усиливающее ответственность владельцев домашних животных», — рассказал юрист.

Захламление мест общего пользования — еще один из распространенных поводов для жалоб. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, размещение личных вещей на лестничных площадках, в коридорах и тамбурах квалифицируется как нарушение требований пожарной безопасности. Это касается не только хранения мебели, велосипедов, колясок, но и строительных материалов, которые жильцы иногда оставляют на лестничной клетке или в подъезде. Такие предметы могут препятствовать эвакуации при чрезвычайной ситуации и создавать угрозу возгорания. Штраф за подобные действия составляет от 5000 до 15 000 рублей для физических лиц.

«Курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов запрещено и является нарушением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 6.24 КоАП РФ в виде административного штрафа от 500 до 1500 рублей», — добавил профессор.

Курение на личной территории, включая балкон, допускается только при условии, что оно не нарушает права других жильцов. Проникновение дыма в соседние квартиры считается нарушением санитарных норм и прав на благоприятную среду обитания. Если курящие соседи оставляют окурки и пепельницы в подъездах, это может дополнительно квалифицироваться как нарушение правил содержания общего имущества. В случаях же, когда брошенный окурок приводит к пожару, нарушителю грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей согласно ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ.

«Кроме этого, самовольная замена радиаторов отопления, ставшая причиной залива квартиры, также будет рассмотрена судом как основание для взыскания причиненных собственнику квартиры убытков», — резюмировал Виноградов.

