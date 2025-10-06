На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд конфисковал участок экс-главы ЮКОСа Ходорковского на Рублевке

Суд изъял в доход государства землю экс-главы ЮКОСа Ходорковского на Рублевке
Global Look Press

Мещанский суд Москвы передал государству землю бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Жуковка (Подмосковье), который был зарегистрирован на имя скрывающегося от властей экс-совладельца ЮКОСа Владимира Дубова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иск удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства», — сказала судья в ходе заседания.

По данным суда, участок, владельцем которого числится Дубов, принадлежит Ходорковскому, с которого происходит взыскание в соответствии с двумя судебными решениями.

28 июля прошлого года ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Ходорковский имеет задолженность в России на сумму более 17,4 млрд рублей. В органах рассказали, что исполнительные производства в отношении него были открыты с 2005 года. Они включают неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.

24 августа приставы обратились в суд с иском к Ходорковскому из-за неуплаты налогов на сумму 17,4 млрд рублей. Помимо Ходорковского, ответчиками по делу значатся бывшие партнеры Ходорковского Лебедев и Дубов.

Ранее семья Ходорковских лишилась права пользоваться квартирой.

