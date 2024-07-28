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Ходорковский должен в России более 17 млрд рублей штрафов и сборов

ТАСС: долги Ходорковского в России превышают 17,4 млрд рублей

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Андрей Стенин/РИА Новости

Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) имеет задолженность в России на сумму более 17,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В органах рассказали, что исполнительные производства в отношении него были открыты с 2005 года. Они включают неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.

По данным ТАСС, в отношении Ходорковского возбуждено восемь исполнительных производств в 2005, 2014, 2015, 2016 и 2022 годах по взысканию почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, более 1,2 млрд рублей исполнительных сборов и госпошлины на сумму почти 29 тыс. рублей. В 2024 году были открыты еще три исполнительных производства по взысканию штрафов.

В июне генеральный прокурор Игорь Краснов сообщал, что ведомство добилось конфискации в пользу государства имущества Ходорковского и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева стоимостью почти 10 млрд рублей.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского в Подмосковье.

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