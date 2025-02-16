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Семья Ходорковских лишилась права пользоваться квартирой

Суд признал Ходорковских утратившими права пользоваться квартирой
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Global Look Press

Суд признал семью бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) утратившей право пользования проданной ими квартирой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Бутырского суда Москвы.

Решение о лишении их такого права было принято для снятия Ходорковских с регистрации в этом жилье, поскольку они постоянно проживают за пределами Российской Федерации и не могут самостоятельно выписаться из проданной квартиры. Речь идет о жене предпринимателя Инне и его детях — Илье, Глебе и Анастасии.

К моменту продажи жилья в сентябре 2024 года гражданке Левиной Ходорковские не проживали в ней, вывезли оттуда личные вещи и не несли расходы по оплате коммунальных услуг.

Суд принял иск о выписке жены Ходорковского и его детей из квартиры в Москве 17 января.

В августе журналисты нашли у Ходорковского имущество в США на $632 млн. Речь идет о доле собственности в семи отелях, жилых небоскребах и офисных зданиях. Имущество бизнесмена контролируется через Quadrum — группу компаний, разбросанных по разным странам, в том числе Штатам, Европе, Бермудам.

Ранее Ходорковского обвинили в контроле российской оппозиции в Европе.

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