На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минсельхозе России рассказали о строительстве первых теплиц для бананов

Минсельхоз: первые теплицы для бананов начинают строиться в России
close
Depositphotos

В России начнется строительство первых теплиц для бананов. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях форума «Биопром 2025», передает РИА Новости.

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам», — заявила она.

По словам министра, ей уже предлагали выращивать более экзотические фрукты, например, красный киви. Лут отметила, что в России сегодня можно выращивать что угодно.

В ноябре 2024 года глава Минсельхоза по возвращении из Казахстана заявила, что Россия заинтересовалась опытом соседа в выращивании бананов, в связи с чем страна может применить аналогичные технологии.

В марте текущего года министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщил, что правительство в ближайшее время может включить бананы в перечень сельхозкультур страны, что позволит предоставить производителям господдержку.

Измалков добавил, что сейчас в Ставропольском крае ведется подготовка к реализации первого подобного проекта. По его словам, в городе Невинномысске планируется построить 15 га теплиц, общий объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей.

Ранее врач рассказала, кому нельзя есть бананы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами