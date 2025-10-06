В Минсельхозе России рассказали о строительстве первых теплиц для бананов

В России начнется строительство первых теплиц для бананов. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях форума «Биопром 2025», передает РИА Новости.

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам», — заявила она.

По словам министра, ей уже предлагали выращивать более экзотические фрукты, например, красный киви. Лут отметила, что в России сегодня можно выращивать что угодно.

В ноябре 2024 года глава Минсельхоза по возвращении из Казахстана заявила, что Россия заинтересовалась опытом соседа в выращивании бананов, в связи с чем страна может применить аналогичные технологии.

В марте текущего года министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщил, что правительство в ближайшее время может включить бананы в перечень сельхозкультур страны, что позволит предоставить производителям господдержку.

Измалков добавил, что сейчас в Ставропольском крае ведется подготовка к реализации первого подобного проекта. По его словам, в городе Невинномысске планируется построить 15 га теплиц, общий объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей.

Ранее врач рассказала, кому нельзя есть бананы.