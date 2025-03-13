Бананы могут включить в список сельхозкультур России

Правительство России в ближайшее время может включить бананы в перечень сельхозкультур страны, что позволит предоставить производителям господдержку. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, передает ТАСС.

«Чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации. В этом направлении работает Минсельхоз России, думаю, что в ближайшее время результат будет», — сказал глава минсельхоза региона.

Измалков добавил, что сейчас в Ставропольском крае ведется подготовка к реализации первого подобного проекта. По его словам, в городе Невинномысске планируется построить 15 га теплиц. Общий объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей, отметил министр.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что страна научилась выращивать все, вплоть до бананов. Глава государства подчеркнул, что этот потенциал национальным производителям нельзя утрачивать.

Ранее стало известно, сколько бананов съедают россияне ежегодно.