В России могут начать выращивать бананы

Россия заинтересовалась опытом Казахстана в выращивании бананов, в связи с чем страна может применить аналогичные технологии. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает «Интерфакс».

«Я была на прошлой неделе в Казахстане — Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — сказала глава ведомства.

Лут добавила, что российские специалисты планируют «поработать с технологиями», чтобы в стране можно было выращивать бананы.

В июле руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков сообщил, что в связи с повышением температуры в некоторых регионах России виноград смогут выращивать гораздо более севернее, чем это происходит сейчас. Однако это может привести к конфликту с другими сельскохозяйственными культурами, отметил он.

Ранее на российский рынок вернулись молдавские фрукты.