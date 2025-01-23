Врач рассказала, кому нельзя есть бананы

Врач Ильяшенко: людям с болезнями ЖКТ нельзя есть бананы

Людям с эрозивно-язвенными заболеваниями желудка и синдромом раздраженного кишечника не рекомендуется включать в рацион бананы. Об этом сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

По ее словам, бананы богаты полезными веществами, такими как витамины группы B, витамин C, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако употребление этих фруктов противопоказано при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, отметила Ильяшенко.

Врач добавила, что бананы следует исключить из рациона людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и синдромом раздраженного кишечника. Это связано с высоким содержанием растворимой клетчатки и сахарных спиртов, которые могут провоцировать вздутие живота и метеоризм.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что самыми полезными бананами являются зеленые, потому что в них содержится наименьшее количество сахара. По ее словам, употребление таких бананов в меньшей степени будет повышать уровень глюкозы в крови. При этом в желтых бананах, напротив, содержится много сахара, предупредила врач. В обоих видах фрукта также содержится большое количество магния и калия.

Ранее врач объяснила россиянам, как не подхватить гепатит через фрукты.