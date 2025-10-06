Россиянам назвали причины, по которым их могут лишить премии

Премия не считается обязательной частью зарплаты, а относится к дополнительным стимулирующим выплатам. Лишить сотрудника такой поддержки можно на вполне законных основаниях, если работодатель соблюдает все статьи ТК РФ, отметил в беседе с RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ориентироваться в этом вопросе следует на два основных документа – трудовой договор и положение о премировании. В них, как правило, оговариваются все аспекты этой процедуры, указывается список условий премирования, показателей, которых должен достичь работник для получения выплаты. Если прописанные условия не выполнены, то работодатель имеет право лишить сотрудника премии, пояснил юрист.

Чаще всего, по словам эксперта, поводами для лишения премии становятся невыполнение плана или норм труда, нарушение дисциплины (например, прогулы или опоздания). Также часто среди причин называют привлечение к дисциплинарной ответственности, наличие взыскания, причинение материального ущерба компании, нарушение правил труда или технологических инструкций.

«Важный нюанс: решение о лишении премии должно быть оформлено документально, например приказом с указанием конкретной причины», — подчеркнул Хаминский.

Это важно, так как работник, в случае своего несогласия с решением руководства, может пожаловаться на него в Госинспекцию труда, прокуратуру или даже обратиться в суд. Работодателю в этом случае предстоит доказывать законность лишения премии сотрудника, заключил юрист.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России работодатели больше не могут по своему усмотрению полностью лишать сотрудников премиальных выплат, если они входят в состав заработной платы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Шумейко, налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры». Так, если премия закреплена в трудовом или коллективном договоре или в локальном положении о премировании, она становится частью зарплаты. Это значит, что полностью лишить ее нельзя даже при наличии дисциплинарного взыскания, подчеркнул он.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян считают премию на работе обязательной частью дохода.