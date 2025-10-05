Россиянам напомнили, кого теперь не имеют права лишать премии

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые касаются премий. Теперь работодатели больше не могут по своему усмотрению полностью лишать сотрудников премиальных выплат, если они входят в состав заработной платы. О том, как закон работает на практике, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Шумейко, налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры».

По словам эксперта, ранее многие компании трактовали премии как необязательную часть дохода, руководитель решал сам выплатить или урезать, часто используя это как инструмент давления на работников. Теперь закон расставляет акценты иначе.

«Если премия закреплена в трудовом или коллективном договоре или в локальном положении о премировании, она становится частью зарплаты. Это значит, что полностью лишить ее нельзя даже при наличии дисциплинарного взыскания. Допустимо только снижение, и то в пределах одного месяца, в котором произошло нарушение. При этом общий доход сотрудника не может уменьшиться более чем на 20 процентов. Иными словами, если человек получает 120 тысяч рублей с учетом премии, работодатель вправе сократить выплату, но зарплата не должна оказаться ниже 96 тысяч рублей», — объяснил он.

Как отметил эксперт, такая поправка делает систему премирования более прозрачной и предсказуемой.

«Для работников это означает, что регулярные премии, к которым они привыкли, нельзя просто отменить без обоснования. Если же премия носит разовый характер, например, выплачивается к празднику или юбилею, она по-прежнему остается на усмотрение работодателя. В случае же, когда речь идет о привычных ежемесячных или квартальных выплатах, работник может обжаловать их необоснованное уменьшение и потребовать разъяснений», — добавил он.

Для работодателей новые правила означают пересмотреть все внутренние документы, регулирующие премии.

«Теперь они должны четко прописывать виды выплат, условия, порядок начисления и возможные основания для снижения. Если этого не сделать, компании рискуют столкнуться с жалобами, трудовыми спорами и штрафами, которые могут достигать 50 тысяч рублей для организации и 20 тысяч для должностных лиц. Лишить сотрудника стимулирующей части зарплаты теперь нельзя, а любое уменьшение должно быть обоснованным, прозрачным и вписанным в рамки закона», — заявил эксперт.

