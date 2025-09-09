Почти половина россиян считают премию на работе обязательной частью дохода

Почти половина россиян (41%) считают премии на работе обязательно частью дохода, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 30% респондентов считают, что выплата премии должна зависеть от результатов, для 21% — это «добрая воля» работодателя, а 8% участников опроса затруднились с ответом.

По данным опроса, 22% работающих россиян регулярно получают премии, 8% — за отдельные проекты, 18% — только в исключительных случаях, 15% респондентов имеют «13-ю зарплату», а 26% участников опроса никогда не получали премий.

Чаще всего (88%) премии россиянам платят в денежной форме, в 6% случаев – дополнительными днями отпуска, 4% — подарками, а еще 2% — оплатой отдыха и обучения.

Говоря о причинах для лишения премии, 41% респондентов назвали нарушение трудовой дисциплины, 32% — невыполнение планов, а 19% считают, что премия должна выплачиваться всегда.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, по которому работодатели не могут произвольно лишать сотрудников премий.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 августа по 4 сентября 2025 года. Всего в нем приняли участие 76 548 интернет-пользователей.