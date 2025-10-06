Губернатор Шапша рассказал об обстановке в Калужской области после атаки БПЛА

Сбитые обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили остекление жилого дома в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Один украинский дрон был сбит над территорией Малоярославецкого муниципального округа.

По словам чиновника, люди не пострадали.

Администрацией муниципального округа будет оказана необходимая помощь в ремонте дома. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, рассказал Шапша.

Как сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, в ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 251 украинский беспилотник, в том числе 2 — над Калужской областью.

Вечером 5 октября российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над тремя регионами 24 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в ВСУ появился батальон операторов дронов, состоящий из наемников.