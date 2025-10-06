В ВСУ появилось новое подразделение наемников

В составе украинских вооруженных сил появилось новое подразделение, специализирующееся на работе с беспилотными системами. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый батальон под названием «Флэш» состоит из иностранных наемников. Структура, занимающаяся вербовкой иностранцев для службы в ВСУ, опубликовала видеоролик, в котором мужчина в военной форме на английском языке приглашает желающих присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем.

Эмблема нового формирования изображает беспилотник в языках пламени. В обращении также отмечается, что бойцов планируют обучать не только управлению воздушными дронами, но и использованию наземных роботизированных систем.

Согласно опубликованным кадрам, на шевроне вербовщика и эмблеме батальона указано, что подразделение «Флэш» входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, также известной как «Рыцари зимней кампании».

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что целое подразделение мобилизованных бойцов ВСУ сдалось в плен в Купянске. По его словам, на Купянском направлении кроме основных подразделений украинской армии присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в российский плен.

Ранее российские военные уничтожили группу спецназа ВСУ в зоне СВО.