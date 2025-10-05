За три часа регионы России атаковали 24 беспилотника

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над тремя регионами страны 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 17:00 до 20:00. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

С 12:00 до 15:00 в последнем регионе нейтрализовали еще 19 дронов.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали два муниципалитета региона. В Белгороде один из беспилотников взорвался рядом с частным домом. В результате были повреждены гараж, фасад и кровля здания, выбиты окна и ворота. Осколками посекло легковой автомобиль и фасады двух соседних домов. Второй беспилотник повредил дорожное покрытие у коммерческого объекта.

В Белгородском районе зафиксировали разрушения в нескольких населенных пунктах. В поселке Дубовое обломки сбитых дронов повредили два частных дома, надворное строение и автомобиль. В селе Таврово пострадал частный дом, в Стрелецком — три дома, гараж, две постройки и газовая труба. В Новой Нелидовке были повреждены два легковых автомобиля.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.