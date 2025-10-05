На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

За три часа регионы России атаковали 24 беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении 24 дронов над тремя регионами России
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над тремя регионами страны 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 17:00 до 20:00. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

С 12:00 до 15:00 в последнем регионе нейтрализовали еще 19 дронов.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали два муниципалитета региона. В Белгороде один из беспилотников взорвался рядом с частным домом. В результате были повреждены гараж, фасад и кровля здания, выбиты окна и ворота. Осколками посекло легковой автомобиль и фасады двух соседних домов. Второй беспилотник повредил дорожное покрытие у коммерческого объекта.

В Белгородском районе зафиксировали разрушения в нескольких населенных пунктах. В поселке Дубовое обломки сбитых дронов повредили два частных дома, надворное строение и автомобиль. В селе Таврово пострадал частный дом, в Стрелецком — три дома, гараж, две постройки и газовая труба. В Новой Нелидовке были повреждены два легковых автомобиля.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами