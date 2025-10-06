В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотник, запущенный по территории России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 40 беспилотников над республикой Крым, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской и 20 — над Нижегородской.

Кроме того, 17 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, 11 — над Краснодарским краем, по восемь — над Брянской и Тульской областями. Четыре дрона ликвидированы над Рязанской областью, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской. По одному беспилотнику сбили над Липецкой областью и Московским регионом.

Также средства ПВО уничтожили 62 беспилотника непосредственного над акваторией Черного моря и еще пять — над Азовским морем.

Вечером 5 октября российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над тремя регионами 24 украинских беспилотника самолетного типа. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

Ранее сторонников Владимира Зеленского обвинили в попытках контролировать все поставки дронов ВСУ.