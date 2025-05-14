Таможенники перехватили партию кокаина на 500 млн рублей в порту Петербурга

В Петербурге таможенники перехватили в порту кокаин на 500 млн рублей

В порту Петербурга задержали партию кокаина на общую сумму в 500 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

Сотрудники таможни совместно с полицией пресекли попытку контрабанды 50 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в контейнере с бананами, прибывшем в Большой порт из Латинской Америки.

В ходе проверки таможенники выявили 50 брикетов с белым порошком, спрятанных в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является кокаином. Рыночная стоимость изъятой партии превышает 500 миллионов рублей.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее петербургские полицейские и таможенники нашли более 60 кг наркотиков из Эквадора.