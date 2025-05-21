Российские таможенники поймали иностранца с килограммом золота в аккумуляторе

В Благовещенске таможенники поймали мужчину с килограммом золота в аккумуляторе

В Благовещенске таможенники поймали иностранца, который пытался провезти в аккумуляторе килограмм золота. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в конце апреля в аэропорту Благовещенска, где при досмотре багажа 36-летнего иностранца в портативном аккумуляторе был обнаружен кустарно изготовленный слиток. Экспертиза показала, что в его составе находится золото массой более одного килограмма и стоимостью свыше 9 млн рублей.

Подозреваемый заявил, что приобрел драгоценный металл у неустановленного лица в Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее таможенники перехватили партию кокаина на 500 млн рублей в порту Петербурга.