На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские таможенники поймали иностранца с килограммом золота в аккумуляторе

В Благовещенске таможенники поймали мужчину с килограммом золота в аккумуляторе
close
Пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте

В Благовещенске таможенники поймали иностранца, который пытался провезти в аккумуляторе килограмм золота. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в конце апреля в аэропорту Благовещенска, где при досмотре багажа 36-летнего иностранца в портативном аккумуляторе был обнаружен кустарно изготовленный слиток. Экспертиза показала, что в его составе находится золото массой более одного килограмма и стоимостью свыше 9 млн рублей.

Подозреваемый заявил, что приобрел драгоценный металл у неустановленного лица в Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее таможенники перехватили партию кокаина на 500 млн рублей в порту Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами