На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители города в Хакасии вторые сутки остаются без холодной воды

В Саяногорске аварийные бригады вторые сутки не могут найти место порыва сетей
true
true
true
close
Telegram-канал «Коновалов | Хакасия»

Жители Саяногорска вторые сутки остаются без воды после повреждения на сетях холодного водоснабжения. О ситуации написал в Telegram-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

Чиновник рассказал, что авария произошла вечером 3 октября. У ремонтных бригад не получилось сразу найти место повреждения. На следующий день в городе направили водовозы со всей республики и дополнительные бригады коммунальщиков. Несколько раз пытались восстановить подачу холодной воды, но проблему так и не удалось решить.

В воскресенье, 5 октября, Коновалов сам прибыл в город и провел заседание оперштаба.

«Место порыва бригады «БайкалЭнерго» пытаются установить путем отключения отдельных участков сети, параллельно отслеживая объем потребления», — сообщил глава региона.

Он добавил, что давление в системе стало нормальным, когда отключили 300 м сети на Пионерской улице.

Чиновник подчеркнул, что все социально-важные объекты Саяногорска обеспечены водой. А с торговыми сетями власти договорились о дополнительной поставке в магазины воды в бутылках.

В прошлом июле в Калужской области 41 тыс. жителей города Малоярославец осталась без воды из-за прорыва магистрального водопровода. Авария произошла ночью. Запасы воды в магазинах и автоматах в течение 9 июля стали подходить к концу. Власти советовали отменить работу общепита и детсадов, поскольку ожидали, что воды не будет и на следующий день.

Ранее жителям Самары объяснили отключения воды «испытаниями» и удалили их жалобы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами