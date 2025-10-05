Жители города в Хакасии вторые сутки остаются без холодной воды

В Саяногорске аварийные бригады вторые сутки не могут найти место порыва сетей

Жители Саяногорска вторые сутки остаются без воды после повреждения на сетях холодного водоснабжения. О ситуации написал в Telegram-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

Чиновник рассказал, что авария произошла вечером 3 октября. У ремонтных бригад не получилось сразу найти место повреждения. На следующий день в городе направили водовозы со всей республики и дополнительные бригады коммунальщиков. Несколько раз пытались восстановить подачу холодной воды, но проблему так и не удалось решить.

В воскресенье, 5 октября, Коновалов сам прибыл в город и провел заседание оперштаба.

«Место порыва бригады «БайкалЭнерго» пытаются установить путем отключения отдельных участков сети, параллельно отслеживая объем потребления», — сообщил глава региона.

Он добавил, что давление в системе стало нормальным, когда отключили 300 м сети на Пионерской улице.

Чиновник подчеркнул, что все социально-важные объекты Саяногорска обеспечены водой. А с торговыми сетями власти договорились о дополнительной поставке в магазины воды в бутылках.

В прошлом июле в Калужской области 41 тыс. жителей города Малоярославец осталась без воды из-за прорыва магистрального водопровода. Авария произошла ночью. Запасы воды в магазинах и автоматах в течение 9 июля стали подходить к концу. Власти советовали отменить работу общепита и детсадов, поскольку ожидали, что воды не будет и на следующий день.

