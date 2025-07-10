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Под Калугой целый город остался без воды, запасы в магазинах кончаются

Малоярославец в Калужской области остался без воды из-за аварии
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В Калужской области 41 тыс. жителей города Малоярославец осталась без воды из-за прорыва магистрального водопровода. Об этом сообщает Mash.

Как пишет Telegram-канал, из-за ночной аварии с 6:00 9 июля город остался без воды, а ее запасы в магазинах и автоматах подходят к концу. Власти посоветовали отменить работу общепита и детсадов, поскольку ожидается, что воды не будет и в четверг, 10 июля.

Согласно публикации, основатель одного из местных музеев предложил жителям воспользоваться фонтаном с технической водой в распоряжении учреждения.

На прошлой неделе в Самаре жители одного из районов пожаловались на регулярное отключение воды. По словам жительницы Заводского шоссе, перебои с водоснабжением есть каждую неделю. После аварии в конце июня власти обещали установить бойлер, но этого так и не произошло. С 1 июля воду отключили опять и так и не включили, причем аварии происходят в одном и том же месте и сразу после асфальтирования. «Осторожно, новости» отмечает, что администрация города обращения игнорирует, а в соцсетях жалобы на перебои удаляются, поскольку официально аварии называются «испытаниями».

Ранее появилось видео, как в Амурской области жители переходят реку вброд по пути на работу.

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