На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Самары объяснили отключения воды «испытаниями» и удалили их жалобы

В Самаре жители пожаловались на постоянные отключения воды
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Самаре жители одного из районов жалуются на регулярное отключение воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам жительницы Заводского шоссе, перебои с водоснабжением есть каждую неделю. После аварии в конце июня власти обещали установить бойлер, но этого так и не произошло. С 1 июля воду отключили опять и так и не включили, причем аварии происходят в одном и том же месте и сразу после асфальтирования.

«Администрация города обращения игнорирует, а в соцсетях жалобы на перебои удаляются, поскольку официально аварии называются «испытаниями», — пишет Telegram-канал.

Прошлой осенью жители деревни Сабры в Ленинградской области пожаловались в соцсетях на то, что в населенном пункте, где землю получают многодетные семьи, нет общественного транспорта, аптек, магазинов продуктов, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, дорога в деревню находится в непригодном состоянии: во время дождей ее размывает, и добраться до Сабров на машине становится сложно.

Ранее появилось видео, как в Амурской области жители переходят реку вброд по пути на работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами