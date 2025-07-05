Жителям Самары объяснили отключения воды «испытаниями» и удалили их жалобы

В Самаре жители одного из районов жалуются на регулярное отключение воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам жительницы Заводского шоссе, перебои с водоснабжением есть каждую неделю. После аварии в конце июня власти обещали установить бойлер, но этого так и не произошло. С 1 июля воду отключили опять и так и не включили, причем аварии происходят в одном и том же месте и сразу после асфальтирования.

«Администрация города обращения игнорирует, а в соцсетях жалобы на перебои удаляются, поскольку официально аварии называются «испытаниями», — пишет Telegram-канал.

Прошлой осенью жители деревни Сабры в Ленинградской области пожаловались в соцсетях на то, что в населенном пункте, где землю получают многодетные семьи, нет общественного транспорта, аптек, магазинов продуктов, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, дорога в деревню находится в непригодном состоянии: во время дождей ее размывает, и добраться до Сабров на машине становится сложно.

Ранее появилось видео, как в Амурской области жители переходят реку вброд по пути на работу.