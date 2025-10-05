Женщина выдала себя за племянницу Шойгу и обманула москвичей на 200 млн рублей

Мошенница из Узбекистана сменила фамилию на Шойгу и обманула свыше ста москвичей на 200 млн рублей, выдавая себя за племянницу секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина, пользуясь авторитетом фамилии уговаривала москвичей вкладываться в ее «биржу». На самом деле девушку зовут Шерьехон Османова. Для реализации преступной схемы она переоформила документы на Шерье Шойгу и рекламировала вклады москвичам. При этом первоначальный взнос клиента должен был составлять порядка 1,5 млн рублей.

Адвокат Саид Ярахмедов рассказал журналистам, что на махинацию женщины повелись несколько десятков москвичей, которые хотели вернуть деньги и лишь потом узнали, что мошенница пропала вместе с вложениями.

Другой случай произошел на Кубани. Житель Ейска взял кредит и заложил авто, чтобы заработать на инвестициях, но стал жертвой аферистов. Мужчине через мессенджер позвонила лжеменеджер финансовой платформы, предложившая «быстрый заработок» на торговой бирже. Горожанин поверил незнакомцу, и в течение месяца переводил деньги на «биржевой счет».

Ранее россиянка подозревала, что общается с мошенниками, но отдала деньги из-за их доброты.