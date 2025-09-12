Россиянин взял кредит и заложил машину, чтобы вложить 2,5 млн рублей в мошенников

На Кубани мужчина взял кредит и заложил авто, чтобы отдать деньги аферистам

На Кубани 60-летний мужчина взял кредит и заложил авто, чтобы заработать на инвестициях, но стал жертвой аферистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Жителю Ейска через мессенджер позвонила лжеменеджер финансовой платформы, предложившая «быстрый заработок» на торговой бирже. Горожанин поверил незнакомцу, и в течение месяца переводил деньги на «биржевой счет». Для этого он заложил автомобиль, взял кредит на 1,8 млн рублей и использовал собственные сбережения.

Когда счет стал недоступен, мошенники потребовали у мужчины дополнительно 800 тысяч рублей для «разблокировки». Осознав обман, пострадавший обратился в полицию. Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее молодая мать поверила аферистам и лишилась 3 млн рублей.