На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин взял кредит и заложил машину, чтобы вложить 2,5 млн рублей в мошенников

На Кубани мужчина взял кредит и заложил авто, чтобы отдать деньги аферистам
true
true
true
close
Shutterstock

На Кубани 60-летний мужчина взял кредит и заложил авто, чтобы заработать на инвестициях, но стал жертвой аферистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Жителю Ейска через мессенджер позвонила лжеменеджер финансовой платформы, предложившая «быстрый заработок» на торговой бирже. Горожанин поверил незнакомцу, и в течение месяца переводил деньги на «биржевой счет». Для этого он заложил автомобиль, взял кредит на 1,8 млн рублей и использовал собственные сбережения.

Когда счет стал недоступен, мошенники потребовали у мужчины дополнительно 800 тысяч рублей для «разблокировки». Осознав обман, пострадавший обратился в полицию. Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее молодая мать поверила аферистам и лишилась 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами