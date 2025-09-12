На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка подозревала, что общается с мошенниками, но отдала деньги из-за их доброты

Depositphotos

Жительница Братска осознанно перевела мошенникам более 10 млн рублей, хотя подозревала, что имеет дело с аферистами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Мошенники связались с 57-летней женщиной в мессенджере. Лжеброкер сам создал для нее фальшивый аккаунт на бирже с растущими показателями «прибыли», а чтобы жертва поверила в доходность переводил небольшие суммы на счет ее мужа. Злоумышленники выстроили с женщиной доверительные отношения и постоянно поддерживали ее, звоня и проявляя «человеческое участие», что заставляло ее продолжать общение.

В один момент ее аккаунт якобы заблокировали из-за «ошибки в приложении», поэтому собеседники рекомендовали потерпевшей вносить все больше денег для разблокировки. В итоге женщина взяла кредиты под залог двух квартир и машины, заняла у знакомых и даже уговорила мужа взять кредит. Он был рад, что у жены «получается инвестировать», и согласился.

Пара поняла, что их обманули, когда мошенники перестали выходить на связь.

«Я до сих пор не верю», — призналась женщина.

Ее супруг обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее установившая самозапрет на кредиты россиянка передала аферистам деньги в банках с вареньем.

