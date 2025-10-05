На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде в СНТ «Нива» вспыхнул пожар

В Волгограде вспыхнул крупный пожар в СНТ «Нива», сгорели несколько дач
На севере Волгограда произошел крупный пожар у железнодорожной станции Орловка в СНТ «Нива». Об этом сообщает местный паблик V1.RU в Telegram-канале.

По данным очевидцев, пламя уже уничтожило несколько дачных участков.

На обнародованных кадрах можно заметить, что на территории поселка за заборами поднялся густой черный дым. На данный момент неизвестно, прибыли ли на место возгорания работники экстренных служб.

Другие подробности инцидента неизвестны, информация о последствиях возгорания уточняется. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.

До этого в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщили, что спасатели потушили масштабный пожар на Волгоградском проспекте в Москве. В департаменте добавили, что возгорание ликвидировали в 10:50 мск на площади 700 квадратных метров.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар в административном здании.

