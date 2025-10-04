На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде произошел пожар в административном здании

МЧС: в Нижнем Новгороде горит административное здание на площади 700 кв. метров
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Административное здание загорелось в рабочем поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, рабочий поселок Большое Мурашкино, ул. Свободы, д. 67а», — отмечается в сообщении.

Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, пламя перекинулось на кровлю. По предварительной информации, никто не пострадал.

По данным регионального управления МЧС, возгорание возникло в здании, где расположен магазин Fix Price. Спасатели предупредили об угрозе распространения огня на соседнее строение — Большемурашкинскую детскую школу искусств.

2 октября в Челябинской области в поселке Чурилово загорелся мебельный цех. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. В МЧС рассказали, что огонь охватил двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания. При этом никто не пострадал.

Ранее в Омске загорелся завод по производству атрибутики для похорон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами