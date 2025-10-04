В Нижнем Новгороде произошел пожар в административном здании

МЧС: в Нижнем Новгороде горит административное здание на площади 700 кв. метров

Административное здание загорелось в рабочем поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, рабочий поселок Большое Мурашкино, ул. Свободы, д. 67а», — отмечается в сообщении.

Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, пламя перекинулось на кровлю. По предварительной информации, никто не пострадал.

По данным регионального управления МЧС, возгорание возникло в здании, где расположен магазин Fix Price. Спасатели предупредили об угрозе распространения огня на соседнее строение — Большемурашкинскую детскую школу искусств.

2 октября в Челябинской области в поселке Чурилово загорелся мебельный цех. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. В МЧС рассказали, что огонь охватил двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания. При этом никто не пострадал.

Ранее в Омске загорелся завод по производству атрибутики для похорон.