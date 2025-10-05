Спасатели потушили пожар на Волгоградском проспекте в Москве

Спасатели потушили масштабный пожар на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Специалисты АЛКООС и ЧС провели экспресс-анализ воздуха - концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимую», — сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что возгорание ликвидировали в 10:50 мск на площади 700 квадратных метров.

В результате ЧП частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров. По информации МЧС, на месте происшествия работают более 70 спасателей и 24 единицы техники. Предварительно установлено, что обошлось без пострадавших. В ведомстве уточнили, что огонь охватил трехэтажное здание по адресу Волгоградский проспект, 42.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар в административном здании.