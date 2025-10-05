На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Эвересте около тысячи человек оказались в ловушке из-за снегопада

Около тысячи человек не могут спуститься со склона Эвереста из-за метели
close
Depositphotos

На восточном склоне Эвереста около тысячи человек оказались в ловушке из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местную газету «Саньсян душибао».

По информации издания, метель началась в субботу, 4 октября. В результате видимость сократилась до менее одного метра, а по ключевым участкам маршрута прошел снегопад. Также снег засыпал палатки туристов.

«По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи человек. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», — говорится в материале издания.

Для оказания помощи к склону уже направились спасательные команды и местные жители. Однако, как отметили журналисты, из-за ветра спасательная операция осложнилась.

В марте в республике Коми группа из восьми московских студентов застряла в горах. Все случилось на Приполярном Урале, где студенты вышли на туристический маршрут и пропали. Согласно расчетам, на момент пропажи у них оставалось еды на сутки, а идти нужно было еще шесть суток.

Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами