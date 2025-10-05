На Эвересте около тысячи человек оказались в ловушке из-за снегопада

На восточном склоне Эвереста около тысячи человек оказались в ловушке из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местную газету «Саньсян душибао».
По информации издания, метель началась в субботу, 4 октября. В результате видимость сократилась до менее одного метра, а по ключевым участкам маршрута прошел снегопад. Также снег засыпал палатки туристов.
«По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи человек. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», — говорится в материале издания.
Для оказания помощи к склону уже направились спасательные команды и местные жители. Однако, как отметили журналисты, из-за ветра спасательная операция осложнилась.
В марте в республике Коми группа из восьми московских студентов застряла в горах. Все случилось на Приполярном Урале, где студенты вышли на туристический маршрут и пропали. Согласно расчетам, на момент пропажи у них оставалось еды на сутки, а идти нужно было еще шесть суток.
Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.