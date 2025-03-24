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Группа московских студентов застряла в горах российского региона

В Коми группа московских студентов застряла в горах
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Global Look Press

В Республике Коми группа из восьми московских студентов застряла в горах. Об этом со ссылкой на зампреда правительства региона Эдуарда Слабикова сообщает ТАСС.

Все случилось в Приполярном Урале, где группа студентов вышла на туристический маршрут и пропала. Согласно расчетам, на момент пропажи у них оставалось еды на сутки, а идти нужно было еще шесть суток. Поначалу спасатели не могли к ним пробраться из-за высоты снега более метра — снегоходы не смогли бы пройти, а вертолету негде было бы сесть.

Позже в региональном комитете ГО и ЧС сообщили, что сотрудникам экстренных служб удалось добраться до застрявших в национальном парке «Югыд ва» студентов на лыжах. Им доставили продукты, передает ТАСС.

Сообщается, что часть студентов вывезут в город Инту 24 марта, а остальных — на следующий день. Все члены группы здоровы.

Ранее потерявшийся в горах Китая экстремал выжил, питаясь снегом и зубной пастой.

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