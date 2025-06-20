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Россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест

SHOT: турист из РФ спас японскую путешественницу из расщелины на Эвересте
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Shutterstock/FOTODOM

Россиянин помог туристке из Японии выбраться из расщелины во время подъема на Эверест. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в километре от монастыря Тенгбоче. Японка упала в расщелину, но самостоятельно выбраться не смогла. 37-летний турист из РФ обратил внимание на ситуацию и спустился за женщиной. Вместе с путешественницей он вскоре поднялся к другим туристам, которые вызвали экстренные службы.

По данным Telegram-канала, после спасения человека мужчине стало плохо.

«Поднявшись, он начал жаловаться на сильную слабость и рассказал о некоем иммунном заболевании», – сообщается в публикации.

Предположительно, он испытал кислородное голодание. От госпитализации он отказался.

До этого на Эльбрусе спасли туриста из Казахстана. Во время восхождения мужчина получил травмы и не мог передвигаться сам. Спасатели спустили его с высоты 5100 метров, затем передали врачам.

Ранее альпинист сорвался с высоты во время восхождения на гору в Северной Осетии.

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