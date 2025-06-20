Россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест

SHOT: турист из РФ спас японскую путешественницу из расщелины на Эвересте

Россиянин помог туристке из Японии выбраться из расщелины во время подъема на Эверест. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в километре от монастыря Тенгбоче. Японка упала в расщелину, но самостоятельно выбраться не смогла. 37-летний турист из РФ обратил внимание на ситуацию и спустился за женщиной. Вместе с путешественницей он вскоре поднялся к другим туристам, которые вызвали экстренные службы.

По данным Telegram-канала, после спасения человека мужчине стало плохо.

«Поднявшись, он начал жаловаться на сильную слабость и рассказал о некоем иммунном заболевании», – сообщается в публикации.

Предположительно, он испытал кислородное голодание. От госпитализации он отказался.

До этого на Эльбрусе спасли туриста из Казахстана. Во время восхождения мужчина получил травмы и не мог передвигаться сам. Спасатели спустили его с высоты 5100 метров, затем передали врачам.

Ранее альпинист сорвался с высоты во время восхождения на гору в Северной Осетии.