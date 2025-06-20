Россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест

Россиянин помог туристке из Японии выбраться из расщелины во время подъема на Эверест. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Инцидент произошел в километре от монастыря Тенгбоче. Японка упала в расщелину, но самостоятельно выбраться не смогла. 37-летний турист из РФ обратил внимание на ситуацию и спустился за женщиной. Вместе с путешественницей он вскоре поднялся к другим туристам, которые вызвали экстренные службы.
По данным Telegram-канала, после спасения человека мужчине стало плохо.
«Поднявшись, он начал жаловаться на сильную слабость и рассказал о некоем иммунном заболевании», – сообщается в публикации.
Предположительно, он испытал кислородное голодание. От госпитализации он отказался.
До этого на Эльбрусе спасли туриста из Казахстана. Во время восхождения мужчина получил травмы и не мог передвигаться сам. Спасатели спустили его с высоты 5100 метров, затем передали врачам.
Ранее альпинист сорвался с высоты во время восхождения на гору в Северной Осетии.