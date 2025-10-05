В Грузии сообщили, что будут рассматривать любые протесты как попытку свержения власти

Правоохранительные органы воспримут любую акцию протеста, которая состоится в Грузии в ближайшие дни, как повторение совершенной 4 октября попытки свержения власти. Об этом говорится в заявлении МВД, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Исходя из событий, произошедших вчера, у нас есть основания полагать, что любое собрание, которое состоится сегодня и в последующие дни, является продолжением вчерашней попытки [свержения власти], и мы примем соответствующие меры, чтобы не подвергать опасности общественный порядок и безопасность», — сказано в публикации.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к Евросоюзу. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в Грузии пригрозили «строгим ответом» участникам штурма президентского дворца.