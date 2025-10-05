В Грузии пригрозили «строгим ответом» участникам штурма президентского дворца

Кавелашвили: штурм президентского дворца в Тбилиси никому не сойдет с рук

Все участники вчерашнего штурма президентского дворца в Тбилиси понесут наказание. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, участники протестов в столице страны призывали граждан к свержению власти «при содействии спецслужб других государств».

«Это никому не сойдет с рук. За этим последует строгий ответ», — сказал он.

4 октября в Грузии прошли муниципальные выборы — на них выбрали мэров, а также более двух тысяч депутатов местного самоуправления. Некоторые оппозиционные партии отказались участвовать в выборах и объявили о проведении протестной акции в Тбилиси, которая переросла в столкновения с силовиками. Организаторы призвали байкотировать голосование.

Вечером участники протестов ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих. МВД Грузии возбудило несколько уголовных дел по статьям о нападении на сотрудников полиции, организации массовых беспорядков и попытке насильственного изменения конституционного строя.

Ранее премьер Грузии обвинил посла ЕС в беспорядках в Тбилиси.