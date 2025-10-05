В Луганской области произошел взрыв в жилом доме

В Луганской области произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом Telegram-каналу «Красный Луч ЛЕНТА НОВОСТЕЙ И ОБСУЖДЕНИЙ» сообщили местные источники.

По их данным, ударной волной выбило стекла в соседних зданиях.

Подробности инцидента и информация о возможных пострадавших уточняются. Причиной предварительно могла стать утечка бытового газа. На месте работают экстренные службы.

В начале октября Главное управление МЧС России по республике сообщало, что в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

В сентябре в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор.