В Москве частично обрушилась кровля здания после крупного пожара

МЧС локализовало крупный пожар в административном здании на юго-востоке Москвы

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве, а площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

По информации МЧС, на месте происшествия работают более 70 спасателей и 24 единицы техники. Предварительно установлено, что обошлось без пострадавших.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил трехэтажное здание по адресу Волгоградский проспект, 42. Специалисты продолжают работы по полной ликвидации пожара.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

