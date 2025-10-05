На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве частично обрушилась кровля здания после крупного пожара

МЧС локализовало крупный пожар в административном здании на юго-востоке Москвы
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве, а площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

По информации МЧС, на месте происшествия работают более 70 спасателей и 24 единицы техники. Предварительно установлено, что обошлось без пострадавших.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил трехэтажное здание по адресу Волгоградский проспект, 42. Специалисты продолжают работы по полной ликвидации пожара.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар в административном здании.

